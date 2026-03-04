Leao non ha mai segnato così tanto in carriera. Ecco perché il Milan vuole blindarlo

Il Milan è pronto a blindare Rafael Leao fino al 2030 in un momento in cui il portoghese è spesso criticato per il suo rendimento altalenante. Andando a guardare i numeri però ci si rende conto che le cose non stanno esattamente così. Nelle sue precedenti stagioni in rossonero, il classe '99 ha segnato più di 9 gol solamente in due occasioni e in entrambi i casi con un minutaggio molto maggiore. Apparentemente dunque sarà anche indolente e poco concreto, ma la sua media gol è di poco superiore a una rete ogni 150 minuti, la migliore della sua intera carriera italiana.

Allegri lo ha reinventato centravanti e lui sta dando le risposte che ci si aspettava. Qualche errore di troppo forse lo ha commesso sotto porta, ma è altrettanto vero che ha trascinato spesso i suoi alla vittoria. Inoltre c'è da considerare quanto i suoi problemi fisici lo abbiano condizionato nel corso dell'annata, impedendogli spesso di essere al 100%. Insomma, Leao è più carico che mai e, anche in vista del derby, serve tenerlo molto più d'occhio adesso rispetto a quanto non veniva fatto prima.

Tutti i numeri di Leao

2019-2020

Coppa Italia: 2 presenze, 0 gol

Serie A: 31 presenze, 6 gol (uno ogni 232 minuti)

Media gol stagionale: uno ogni 246 minuti

2020-2021

Coppa Italia: 2 presenze, 0 gol

Serie A: 30 presenze, 6 gol (uno ogni 322 minuti)

Europa League: 7 presenze, 1 gol (uno ogni 317 minuti)

Qualificazioni all'Europa League: 1 presenza, 0 gol

Media gol stagionale: uno ogni 358 minuti

2021-2022

Coppa Italia: 4 presenze, 2 gol (uno ogni 144 minuti)

Serie A: 34 presenze, 11 gol (uno ogni 238 minuti)

Champions League: 4 presenze, 1 gol (uno ogni 294 minuti)

Media gol stagionale: uno ogni 229 minuti

2022-2023

Coppa Italia: 1 presenza, 0 gol

Serie A: 35 presenze, 15 gol (uno ogni 162 minuti)

Supercoppa Italiana: 1 presenza, 0 gol

Champions League: 11 presenze, 1 gol (uno ogni 915 minuti)

Media gol stagionale: uno ogni 218 minuti

2023-2024

Coppa Italia: 2 presenze, 2 gol (uno ogni 55 minuti)

Serie A: 34 presenze, 9 gol (uno ogni 281 minuti)

Champions League: 5 presenze, 1 gol (uno ogni 442 minuti)

Europa League: 6 presenze, 3 gol (uno ogni 157 minuti)

Media gol stagionale: uno ogni 237 minuti

2024-2025

Coppa Italia: 5 presenze, 1 gol (uno ogni 332 minuti)

Serie A: 34 presenze, 8 gol (uno ogni 291 minuti)

Supercoppa Italiana: 1 presenza, 0 gol

Champions League: 10 presenze, 3 gol (uno ogni 266 minuti)

Media gol stagionale: uno ogni 292 minuti

2025-2026

Coppa Italia: 2 presenze, 1 gol (uno ogni 54 minuti)

Serie A: 20 presenze, 9 gol (uno ogni 150 minuti)

Media gol stagionale: uno ogni 146 minuti