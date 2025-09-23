Lecce, Camarda: "Sempre bello giocare a San Siro. Esultare al gol? Non potrei mai..."

Francesco Camarda, attaccante del Lecce, ha parlato ai microfoni di Italia 1 prima della sfida di Coppa Italia contro il Milan: "Al Milan sono nato ma ora ho la testa al Lecce. Siamo venuti qua per fare una grande partita, per cercare di mettere in campo tutto quello che abbiamo. Giocare a San Siro è sempre bello, è bello per me come per i miei compagni. Sono convinto che faremo una bella partita. Ora ho la testa su quest’anno qua, quello che succederà, succederà. Sono concentrato qui, voglio onorare la maglia del Lecce e voglio fare di tutto per far felici i tifosi del Lecce”.

In caso di gol esulterai?

“No, non potrei mai farlo”.