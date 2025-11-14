Camarda e i suoi fratelli: ecco i 15 giocatori più giovani ad aver giocato in questa Serie A

La Serie A sta entrando sempre più nel vivo. Dopo la sosta le squadre scenderanno in campo per il 12° turno di campionato e oggi vi proponiamo, basandoci sui dati forniti da Transfermarkt.it, sito online che si occupa di calcio, chi sono i 15 calciatori più giovani a essere stati impiegati in questa stagione.

Il primo è Francesco Camarda, seguito da Matteo Palma e Honest Ahanor. Tra le big solo l'Atalanta, proprio con il classe 2008, il Bologna con Massimo Pessina e il Milan con Cheveyo Balentien hanno un giocatore nelle prime 10. Di seguito la classifica:

1. Francesco Camarda (Lecce) – Sceso in campo il 23/08/2025 in Genoa-Lecce 0-0 a 17 anni, 5 mesi e 13 giorni

2. Matteo Palma (Udinese) – Sceso in campo il 28/09/2025 in Sassuolo-Udinese 3-1 a 17 anni, 6 mesi e 15 giorni

3. Honest Ahanor (Atalanta) – Sceso in campo il 21/09/2025 in Torino-Atalanta 0-3 a 17 anni, 6 mesi e 29 giorni

4. Louis Buffon (Pisa) – Sceso in campo il 5/10/2025 in Bologna-Pisa 4-0 a 17 anni, 9 mesi e 7 giorni

5. Massimo Pessina (Bologna) – Sceso in campo il 9/11/2025 in Bologna-Napoli 2-0 a 17 anni, 10 mesi e 15 giorni

6. Cheveyo Balentien (Milan) – Sceso in campo il 29/08/2025 in Lecce-Milan 0-2 a 18 anni, 8 mesi e 11 giorni

7. Jeff Ekhator (Genoa) – Sceso in campo il 23/08/2025 in Genoa-Lecce 0-0 a 18 anni, 9 mesi e 12 giorni

8. Idrissa Gueye (Udinese) – Sceso in campo il 28/09/2025 in Sassuolo-Udinese 3-1 a 19 anni e 12 giorni

9. Lennon Miller (Udinese) – Sceso in campo il 20/09/2025 in Udinese-Milan 0-3 a 19 anni e 26 giorni

10. Sascha Britschgi (Parma) – Sceso in campo il 29/09/2025 in Parma-Torino 2-1 a 19 anni, 1 mese e 2 giorni

11. Lorran (Pisa) – Sceso in campo il 22/09/2025 in Napoli-Pisa 3-2 a 19 anni, 2 mesi e 18 giorni

12. Lorenzo Venturino (Genoa) – Sceso in campo il 29/09/2025 in Genoa-Lazio 0-3 a 19 anni, 3 mesi e 7 giorni

13. Eddy Kouadio (Fiorentina) – Sceso in campo il 31/08/2025 in Torino-Fiorentina 0-0 a 19 anni, 3 mesi e 24 giorni

14. Isak Vural (Pisa) – Sceso in campo il 28/09/2025 in Pisa-Fiorentina 0-0 a 19 anni e 4 mesi

15. Vasilije Adzic (Juventus) – Sceso in campo il 13/09/2025 in Juventus-Inter 4-3 a 19 anni, 4 mesi e 1 giorno.