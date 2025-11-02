Live TMW Lecce, Danilo Veiga: "È una vittoria che aiuta per la classifica e ci da forza mentale"

Nel post partita della sfida tra Fiorentina e Lecce, gara valida per la decima giornata di Serie A e vinta dai salentini per 1-0, parla in conferenza stampa il calciatore della formazione ospite Danilo Veiga. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.

Ore 17:45 - inizio conferenza stampa

Quanto è stato difficile da uno stadio così infuocato?

"Molto importante perché veniamo da mesi di grande lavoro. È una vittoria che fa classifica e ci da forza mentale. Io penso che oggi faremo una grande partita: il primo tempo è stato fantastico, nel secondo abbiamo gestito bene".

Si aspettava una Fiorentina così?

"La Fiorentina non è in un buon momento ma resta una grande squadra. Abbiamo aspettato questo tipo di parita, con loro che cercavano spazi e noi abbiamo fatto una gara intelligente".

La pausa arriva in un momento di forma

"La pausa non cambia niente. Noi siamo felici per questa vittoria e vogliamo continuare così".

Sta crescendo di partita in partita.

"Sto crescendo bene come tutta la squadra. La fiducia è importante per tutti. Stiamo migliorando offensivamente, difensivamente e tatticamente".

Ore 17:50 - termina la conferenza stampa