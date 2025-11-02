Lecce, Danilo Veiga: "È una vittoria che aiuta per la classifica e ci da forza mentale"
Nel post partita della sfida tra Fiorentina e Lecce, gara valida per la decima giornata di Serie A e vinta dai salentini per 1-0, parla in conferenza stampa il calciatore della formazione ospite Danilo Veiga. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.
Ore 17:45 - inizio conferenza stampa
Quanto è stato difficile da uno stadio così infuocato?
"Molto importante perché veniamo da mesi di grande lavoro. È una vittoria che fa classifica e ci da forza mentale. Io penso che oggi faremo una grande partita: il primo tempo è stato fantastico, nel secondo abbiamo gestito bene".
Si aspettava una Fiorentina così?
"La Fiorentina non è in un buon momento ma resta una grande squadra. Abbiamo aspettato questo tipo di parita, con loro che cercavano spazi e noi abbiamo fatto una gara intelligente".
La pausa arriva in un momento di forma
"La pausa non cambia niente. Noi siamo felici per questa vittoria e vogliamo continuare così".
Sta crescendo di partita in partita.
"Sto crescendo bene come tutta la squadra. La fiducia è importante per tutti. Stiamo migliorando offensivamente, difensivamente e tatticamente".
Ore 17:50 - termina la conferenza stampa