Lecce, Veiga: "Oggi abbiamo perso due punti. I tifosi credono in noi"

Ecco le dichiarazioni di Danilo Veiga al termine di Lecce-Sassuolo, ai microfoni di DAZN: "Dobbiamo sempre cercare i tre punti e oggi ne abbiamo persi due. Dobbiamo continuare così, stiamo lavorando bene e ora i tifosi credono in noi. Lavoriamo in settimana per trovare la prossima vittoria".