Lecce, Di Francesco: "Atteggiamento da squadra matura, i nuovi hanno dato tanto"

“Sono tre punti importanti. Avevamo tante squadre che speravamo in un nostro passo falso, come giusto che sia, ma siamo stati bravi e non è semplice giocare per ultimi. Abbiamo concesso pochissimo al Cagliari, colpendo nei momenti giusti. Ho visto intelligenza tattica, lettura dei momenti, applicazione e capacità di restare sul pezzo per 90 minuti mentre in passato ogni tanto ci perdevamo. Per il mio sistema di gioco devo dire che i nuovi arrivati hanno dato un grosso apporto.

Cheddira sceglie benissimo i tempi di inserimento negli ultimi 16 metri e aumenta la nostra pericolosità, in mediana è arrivata gente con peculiarità diverse da quelli che c’erano già. Ma anche chi oggi è subentrato per pochi minuti darà una grossa mano e si è inserito nel migliore dei modi. Siamo contenti, serate come questa ci danno maggiore consapevolezza dopo aver perso qualche punto per strada che oggi poteva tornare comodo. Recuperare palla nella metà campo avversaria è sinonimo di coraggio, ma chi ha visto le nostre partite sa che non è la prima volta che proponiamo performance del genere". Queste le parole del tecnico del Lecce Eusebio Di Francesco ai microfoni di DAZN dopo la vittoria sul campo del Cagliari.