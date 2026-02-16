Di Francesco e l'incubo dell'ottobre 2023. La sua disgraziata stagione sarda

Fabio Pisacane ed Eusebio Di Francesco si incontrano per la seconda volta in veste di allenatori. La prima? Ovviamente è quella della gara di andata tra Lecce e Cagliari, vinta dai sardi per 2-1 in casa dei salentini. Colpo grosso quello per i rossoblu che stanno tenendo un ritmo sicuramente migliore rispetto ai giallorossi.

Essendo alla sua prima stagione da allenatore di Serie A, per Pisacane quello è anche l’unico precedente con il Lecce. Ovviamente la sua speranza è quella di poter fare il bis stasera rispetto a quanto fatto all’andata.

Non sarà di certo di questo avviso Di Francesco che, nella sua carriera di tecnico, può vantare anche un’esperienza, non molto fortunata a dire il vero, sulla panchina del Cagliari. Stagione 2020/21, si è conclusa in anticipo per lui dopo 23 partite sulla panchina dei sardi. Il suo score? Non propriamente indimenticabile: 3 vittorie Cagliari, 6 pareggi e 14 sconfitte.

Da avversario del Cagliari invece, Di Francesco parte leggermente indietro (5 vittorie e 6 sconfitte). Clamorosa però la partita del 29 ottobre 2023. Quel giorno il suo Frosinone stava vincendo per 3-0 a Cagliari fino al 72’. Solo che riuscì a prendere 4 gol in 24 minuti perdendo per 4-3 (con due reti di Pavoletti segnate in pieno recupero). Un incubo proprio.

TUTTI I PRECEDENTI PISACANE VS DI FRANCESCO

1 vittoria Pisacane

0 pareggi

0 vittorie Di Francesco

2 gol fatti squadre Pisacane

1 gol fatto squadre Di Francesco

TUTTI I PRECEDENTI PISACANE VS LECCE

1 vittoria Pisacane

0 pareggi

0 vittorie Lecce

2 gol fatti squadre Pisacane

1 gol fatto Lecce

TUTTI I PRECEDENTI DI FRANCESCO VS CAGLIARI

5 vittorie Di Francesco

4 pareggi

6 vittorie Cagliari

27 gol fatti squadre Di Francesco

27 gol fatti Cagliari