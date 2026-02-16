Lecce, Di Francesco si gode Gandelman: "È quello che ci mancava, ci dà qualcosa in più"

Eusebio Di Francesco, allenatore del Lecce, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il successo per 2-0 contro il Cagliari: "Abbiamo fatto un'ottima gara, al di là dell'attenzione. Abbiamo forzato un po' le pressioni, se riusciamo a recuperare la palla alta siamo più pericolosi. Non siamo tanto bravi in costruzione, ma mi è piaciuta la qualità e il fatto che abbiamo concesso poco, a parte qualcosa sui piazzati. Abbiamo giocato con la testa, con equilibrio, sono molto contento dell'atteggiamento. Siamo stati bassi quando dovevamo e alti in altri momenti".

Gandelman ha segnato anche oggi.

"Non ha grande gamba in campo aperto, è molto continuo, ha ottimi tempi di inserimento, un bello stacco, si sa muovere tra le linee. Non ha il dribbling, ma può occupare gli spazi che non prende l'attaccante. È quello che ci mancava, fa un po' il secondo attaccante e infatti insieme a lui è difficile giocare con due punte più lui".

Lei ha creduto da subito in lui.

"Ne abbiamo visionati un po', mi hanno colpito i suoi tempi di inserimento. Creiamo superiorità sull'esterno, lui è uno di quelli che ci dà la possibilità di riempire l'area. Ci sta dando quel qualcosa in più come alternativa offensiva. Abbiamo mostrato poca efficacia sotto porta nel campionato, sono arrivati i gol nei momenti importanti".

La scelta di Cheddira al posto di Stulic è definitiva?

"Sono due che si giocano il posto ogni partita. Stulic è stato fermo quasi 10 giorni, questa settimana si è allenato in modo alterno. Hanno caratteristiche differenti, loro avevano Mina e se la metti sulla fisicità è molto forte, se lo sposti e attacchi la profondità ti permette di venire incontro un po' di più. Vedremo la prossima chi sceglierò".