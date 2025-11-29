Lecce, Di Francesco e il 'mal di gol': "I ragazzi vogliono sbloccarsi, vanno supportati"

Vigilia di campionato per il Lecce, che domani riceverà la visita del Torino. Nella conferenza stampa odierna, il tecnico dei salentini Eusebio Di Francesco ha toccato vari punti tra cui le difficoltà della sua squadra in fase realizzativa (quello leccese è il penultimo attacco della Serie A, con 8 gol fatti e avendo alle spalle solo il Verona).

Di seguito le parole del mister: "Le caratteristiche in una squadra sono fondamentali. Dobbiamo andare a migliorare la finalizzazione, abbiamo avuto tante opportunità in questa stagione, nelle quali non siamo stati determinanti. Penso alle ultime tre sfide in casa, nelle quali abbiamo creato tanto senza concretizzare. Ce lo diciamo sempre, ora dobbiamo cercare di farlo. C'è tanto desiderio da parte dei ragazzi di sbloccarsi ed essere fluidi. Poi ci sono caratteristiche tecniche e psicologiche, non far gol alle volte può influire. Dobbiamo supportare i ragazzi per migliorare questo aspetto. Mi auguro che ci sia grande sostegno da parte dei tifosi, come c'è sempre stato".

Un miglioramento sotto porta può arrivare anche tramite i calci piazzati, dove però il Lecce stenta non avendo battitori oltre a Berisha: "All'inizio avevamo anche Sottil e Morente. Non abbiamo tantissimi tiratori, ci sono anche Helgason e Sala che però erano in panchina. A gara in corso ho cercato di avvicinare gli attaccanti all'area di rigore, cosa che non ha dato grandissimi frutti, ma nel secondo tempo abbiamo avuto un po' di pallino del gioco in mano, mentre nel primo tempo siamo stati un po' alla mercé della Lazio".