Lecce, Di Francesco: "Ce la giochiamo con tutti, potevamo raccogliere punti"

Non è bastata una prova comunque di coraggio per il Lecce, sconfitto di misura all'Olimpico dalla Roma. Ecco le dichiarazioni di Eusebio Di Francesco ai microfoni di DAZN: "Oggi siamo stati meno incisivi rispetto a Napoli ma abbiamo avuto anche una doppia occasione, nella stessa azione, per fare gol. Siamo stati ingenui sul gol, mentre abbiamo portato a casa una prestazione in difesa molto importante".

A proposito della difesa, ha risposto bene: è mancata la zona offensiva?

"Dovevamo innescare Banda in velocità, mentre Stulic è un centrale. Quando sei basso o stai difendendo devi cercare delle soluzioni. Anche Banda non era nelle migliori delle condizioni e non avevo grandissime alternative davanti, visto anche l'infortunio di Sottil. N'Dri è entrato a sinistra e solitamente lo fa a destra: l'obiettivo era mettere in condizione i nostri velocisti, poteva essere servito con più continuità".

Ora scontri diretti.

"Tutte le partite successive sono le più importanti. Il campionato sta entrando nella fase più delicata: per come siamo scesi in campo, la squadra ha dimostrato di potersela giocare con tutti. Quando si abbasserà il livello degli avversari, faremo sicuramente meglio davanti. Peccato perché per ciò che abbiamo messo in campo potevamo raccogliere qualcosa in termini di punti".

La sosta potrà servire per migliorare qualcosa?

"Sui gol subiti, siamo la squadra che sta subendo meno di quelle sotto. Dovremo migliorare sicuramente davanti, siamo una squadra che ha un equilibrio importante e che sa quello che deve fare. A livello offensivo dobbiamo compiere scelte più giuste, gli attaccanti dovranno lavorare insieme alla squadra per migliorare".