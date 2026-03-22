Di Francesco: "Vaz ha aspettato noi per sbloccarsi. Mi aspettavo una Roma più stanca"

Eusebio Di Francesco, tecnico del Lecce, è intervenuto ai microfoni di Sky al termine della partita persa di misura contro la Roma. Ecco le sue parole:

Sulla sconfitta di misura e il mancato pari con Pierotti, dove Hermoso ha salvato sulla linea

"Peccato perché creare opportunità a Roma non è facile, contro una squadra compatta come loro e noi facciamo fatica a fare gol. Abbiamo preso un gol per una loro bella giocata. Bravi loro, un po' ingenui noi nel concedere quel cross. Avevamo l'opportunità per rimetterla a posto ma abbiamo impensierito troppo poco la Roma".

Sul gol della Roma, il Lecce ha sbagliato qualcosa?

"Non direi che sia una colpa soggettiva, ma abbiamo permesso con troppa facilità a Hermoso di giocare e buttarsi".

Sull'avversario

"Me li aspettavo un po' stanchi e invece li ho visto belli determinati. La reazione della squadra forte che deve tirar fuori l'orgoglio. Pensavamo di creargli più difficoltà a livello offensivo, comunque una buona prestazione da parte nostra".

Su Robinio Vaz

"Ha aspettato noi per poter fare gol. Ma si vede che con Tiago Gabriel è stato un bel duello. Ha buona gamba, protezione palla. Cresce e sta maturando, deve inserirsi nel nostro calcio ma ha potenzialità".