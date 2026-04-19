Lecce, Di Francesco: "2-3 dubbi di formazione. Fra questi Gandelman e Banda"

In conferenza stampa alla vigilia del match contro la Fiorentina di lunedì sera, il tecnico del Lecce Eusebio Di francesco ha parlato anche delle condizioni di alcuni singoli della sua rosa:

Come sta Banda? Sottil può recuperare?

"Sottil non sarà sicuramente della partita, per Banda valuteremo domattina perché oggi ha fatto differenziato. Ha un problemino, ma al di là di cosa è per noi è importante che ci sia e che sia almeno a disposizione e parte del gruppo. Poi valuterò io se sarà a disposizione e se eventualmente farlo partire dall'inizio".

Sta pensando ad un cambio modulo, magari con due punte anche a gara in corso?

"Tutto e il contrario di tutto... Quello che può supportare il doppio attaccante dipende da cosa dà la squadra. Camarda rientrerà martedì ma non so se sarà a disposizione con la squadra, lo valuteremo. E' una risorsa in più, mi darà un'alternativa in più in base a come si metterà la gara. Questa squadra ha meccanismi ed equilibri, spostarli o fare tentativi a me non piace. Se poi dovessimo trovare delle difficoltà perché no comunque. Io cerco di mettere sempre la squadra nelle condizioni di poter rendere al meglio".

Come stanno Gandelman ed i centrocampisti?

"Questa settimana si è allenato con maggiore continuità, sta ritrovando dal punto di vista muscolare la serenità che non aveva. Ha alzato il tono muscolare e questo è importante, potrebbe sia partire dall'inizio che a gara in corso. Per me è importante avere anche le alternative, devo essere bravo a capire quelli che sono un po' più bravi a subentrare... Per questa partita ho due-tre dubbi da risolvere, ho tenuto tutti sulle spine perché volevo tenere alta l'attenzione. E Gandelman è uno di questi dubbi".