Lecce, differenziato per Gallo, Sottil e Gandelman. Assenti Berisha e Camarda
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Il Bologna oggi giocherà l'andata dei quarti di finale di Europa League contro l'Aston Villa, mentre il Lecce sta già preparando la partita di domenica contro i rossoblù. I salentini si sono allenati oggi pomeriggio al Centro Sportivo di Mantignano e proseguiranno domani con un'altra seduta, questa volta però in mattinata. Di seguito la nota integrale presente sul sito del club giallorosso:
"Giallorossi impegnati oggi pomeriggio in una seduta di allenamento al Centro Sportivo di Martignano. Assenti Berisha e Camarda, è rimasto a riposo Gaspar, lavoro differenziato per Gallo, Sottil e Gandelman. La preparazione in vista della gara di domenica in trasferta a Bologna proseguirà domani mattina a Martignano".
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