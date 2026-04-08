Lecce, Provenzano: "Lotta salvezza nel nostro DNA e questo è un vantaggio. Siamo fiduciosi"

“Tutti noi ci attendevamo un’altra prestazione e un altro risultato contro l’Atalanta, ma non è stato così. Non c’è stato nulla da salvare e dobbiamo fare una disamina sull’approccio mentale alla gara e voltare pagina. Siamo fiduciosi perché quando affrontiamo squadre del nostro livello riusciamo a dire la nostra, la squadra ha una sua identità e il mister è stato abile, nonostante le defezioni, a trovare la quadra”. Lo Stadium Manager del Lecce Donato Provenzano è tornato così sulla sconfitta nell’ultimo turno di campionato ai microfoni di TeleRama: “Abbiamo sempre lottato per raggiungere i nostri obiettivi e lottare per la salvezza fa parte del nostro DNA e lo considero un vantaggio. Ci sono scontri diretti che ci riguardano da vicino e molto dipenderà anche dai risultati delle altre squadre. Noi restiamo attenti e fiduciosi”.

Spazio alla ristrutturazione dello Stadio Via del Mare: “Ci sono due imprese e due consorzi impegnati nei lavori, è una stagione molto impegnativa perché questi interventi vengono effettuati a stadio aperto e questo comporta uno sforzo gravoso. Non sono state però segnalate criticità tecniche e va dato merito alle ditte e a chi sta seguendo i lavori. La procedura che abbiamo adottato è quella di verificare, nelle ultime quattro gare, l’avanzamento degli interventi. L’impianto viene configurato di volta in volta. - prosegue Provenzano – I distinti sono rimasti chiusi solo per il maltempo, non dimentichiamo che una parte degli interventi riguarda opere straordinarie come l’installazione dei nuovi seggiolini e chi frequentava quel settore è stato spostato in Tribuna est”.

Infine un pensiero ai tifosi: “Il pubblico ha tenuto un comportamento molto collaborativo e voglio sottolinearlo, ci sono stati dei disagi, ma tutti hanno collaborato e questo fa capire fin dove arriva la passione. Il pubblico è il nostro cuore pulsante in casa e lo sarà anche nella trasferta di Bologna. - conclude il dirigente salentino - Dispiace che spesso le trasferte vengano limitate. Più persone seguono le squadre, meglio è, soprattutto in questo momento. Il calcio senza tifo e senza tifoseria non è calcio”.