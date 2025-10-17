Lecce, dopo il successo di Parma servono conferme. Gli impegni fino alla prossima sosta

L'ultimo successo in campionato, ottenuto in trasferta sul campo del Parma, per il Lecce è da considerarsi puro ossigeno. Nonostante la classifica ancora non faccia dormire sonni tranquilli - a prescindere, comunque impossibile dopo sole sei giornate - i tre punti conquistato se non altro hanno permesso a Eusebio Di Francesco di affrontare questa sosta per le Nazionale con una tranquillità sicuramente maggiore.

E adesso? Nel mese che separa la Serie A dalla prossima sosta di metà novembre, il Lecce scenderà in campo cinque volte: si parte sabato con il match casalingo contro il Sassuolo, a cui farà seguito la trasferta di Udine. Nel turno infrasettimanale ecco arrivare il Napoli del leccese Antonio Conte (martedì 28 ottobre). Gli ultimi due impegni di novembre - prima della sosta, appunto - vedranno i salentini scontrarsi con la Fiorentina al Franchi e con il Verona al Via del Mare.

Di seguito il programma delle sfide del Lecce fino alla prossima sosta (qui la programmazione tv nel dettaglio):

- Lecce-Sassuolo (Serie A, 7^ giornata), sabato 18 ottobre

- Udinese-Lecce (Serie A, 8^ giornata), sabato 25 ottobre

- Lecce-Napoli (Serie A, 9^ giornata), martedì 28 ottobre

- Fiorentina-Lecce (Serie A, 10^ giornata), domenica 2 novembre

- Lecce-Hellas Verona (Serie A, 11^ giornata), sabato 8 novembre