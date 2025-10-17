Lecce-Sassuolo, le probabili formazioni: Di Francesco conferma l'11 di Parma, torna Berardi

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Lecce-Sassuolo (Sabato 18 ottobre, ore 15.00, arbitra Crezzini, diretta tv su DAZN):

Come arriva il Lecce

Il Lecce torna al “Via del Mare” e cerca il primo successo interno del campionato. Eusebio Di Francesco ha ritrovato i calciatori impegnati con le rispettive nazionali ma dovrà fare a meno degli infortunati Jean e Perez. Si va così verso la conferma dell’undici titolare che ha battuto il Parma prima della sosta. Nel classico 4-3-3 ci sarà capitan Falcone fra i pali con la linea difensiva composta da Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel e Gallo. In mezzo al campo ci saranno Berisha, Ramadani e Coulibaly. Nel tridente offensivo largo a Sottil sulla sinistra con Pierotti sulla fascia opposta, mentre Stulic è in vantaggio su Camarda per una maglia da titolare al centro dell’attacco. (da Lecce, Pierpaolo Verri)

Come arriva il Sassuolo

In casa Sassuolo out Muharemovic, tornato malconcio dalle nazionali. Ballottaggio aperto tra Candé e Romagna per sostituirlo con il primo in leggero vantaggio sul secondo per giocare accanto a Idzes e davanti al portiere Muric, nel consueto 4-3-3 di Grosso. Out anche i terzini Paz e Pieragnolo, a destra ballottaggio Walukiewicz-Coulibaly, a sinistra maglia da titolare per Doig. In mediana occhio a Thorstvedt che potrebbe partire dal 1' minuto con uno tra Koné e Vranckx a lasciargli il posto mentre è certo della titolarità Nemanja Matic. In avanti il tridente delle meraviglie con il rientro di Berardi dal 1' minuto al fianco di Pinamonti e Laurienté. (da Sassuolo, Antonio Parrotto)