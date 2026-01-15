TMW Lecce e Sassuolo riflettono su Tudose: il Nazionale U21 rumeno può arrivare in Italia

Un nuovo difensore per la Serie A dalla Romania? Si tratta di Mario Tudose, centrale classe 2005 dell'ACSC FC Arges. 21 presenze tutte da titolare in campionato, in Romania è uno degli uomini mercato più seguiti: sul ragazzo di Pitesti, contratto in scadenza nell'estate del 2029, ci sono infatti FCSB (che sfiderà nel prossimo turno), la Dinamo Bucarest e l'Universitatea Craiova.

Il giocatore è nato e cresciuto nella cantera dell'Arges ma è passato poi nell'Under 17 del Benfica che, di fatto, detiene il 50% del cartellino (ha la metà della rivendita che farà la società rumena). Perché in Serie A? Perché il dossier di Tudose è sulla scrivania di più società.

Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, il ventenne rumeno sarebbe seguito e visionato dal Sassuolo, dal Lecce e non soltanto, tra questa sessione di mercato e quella estiva. Sviluppi attesi a breve, anche perché le altre big rumene sono pronte a chiudere se una società italiana non dovesse prenderlo.Come detto, Tudose in questa stagione del campionato rumeno ha giocato 21 partite, tutte dal primo minuto, con il 94% dei minuti giocatori (dunque praticamente tutte per intero) oltre a 3 gare della Coppa rumena. Nonostante la giovanissima età, ha un minutaggio da 'veterano'. Ha fatto tutta la trafila delle Nazionali giovanili e ora è un perno dell'Under 21.