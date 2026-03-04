Totti e un futuro alla Roma da disegnare: anche Gasperini lo vorrebbe in un ruolo operativo

Quella tra Francesco Totti e Gian Piero Gasperini, con Vincent Candela a fare da trait d'union, non è stata una semplice cena tra due amanti del calcio, ma ha rappresentato qualcosa di più per il futuro della Roma. Già, perché il Capitano, soprannome che si è guadagnato nella sua lunga carriera da calciatore, vorrebbe tornare in società, però non vuole farlo dicendo sì per troppo amore.

Quello che è fondamentale è che abbia un ruolo operativo sul piano tecnico e dirigenziale, una figura che funga da collante tra l'allenatore e il senior advisor Claudio Ranieri e che possa risultare determinante, non che rappresenti solo un'icona per favorire le attività di marketing legate al nuovo stadio o quelle in vista del centenario del club, che verrà festeggiato nel 2027. L'idea è condivisa da tutte le parti, adesso tocca ai Friedkin dare seguito alle parole. A riportarlo è il Corriere dello Sport.