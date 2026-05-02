Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 1° maggio

TARE PARLA DEL FUTURO DI MODRIC. LA JUVE PRONTA A VENDERE GLI ATTACCANTI PRESI LA SCORSA ESTATE. INTER, PALESTRA O NORTON-CUFFY IN CASO DI ADDIO DI DUMFRIES. ROMA-PELLEGRINI, CI SI RIAGGIORNA A FINE CAMPIONATO

INTER

Al termine della stagione in casa Inter potrebbe andare in scena una vera e propria rivoluzione per quel che riguarda la porta. Sia Yann Sommer che Josep Martinez potrebbero infatti lasciare i nerazzurri, con motivazioni diverse, con l'Inter che sta seguendo fra gli altri Guglielmo Vicario del Tottenham. Lo spagnolo è seguito con attenzione da diverse squadre ed in particolar modo dalla Fiorentina. Per il suo cartellino l'Inter parte da una valutazione di circa 10 milioni di euro, col giocatore che ha un ingaggio da 1,5 milioni di euro.

In entrata grande obiettivo dei nerazzurri è il laterale Marco Palestra. Il suo arrivo resta però strettamente legato al futuro di Denzel Dumfries, che ha una clausola da 25 milioni e potrebbe quindi salutare Milano in estate per provare un altro campionato. Altri soldi potrebbero arrivare poi dall'addio di Luis Henrique, nel mirino del Bournemouth a gennaio e destinato con ogni probabilità a partire. La doppia cessione di Dumfries e Luis Henrique permetterebbe alla Beneamata di avere la liquidità necessaria per sferrare l'assalto decisivo all'Atalanta.

L'alternativa a Palestra è il genoano Brooke Norton-Cuffy: le dirigenze di Inter e Genoa ne avevano già parlato e discusso nel mercato di gennaio, se Dumfries avesse lasciato direzione Premier League.

JUVENTUS

La Juventus valuta con attenzione il futuro di Jonathan David. Lione e Marsiglia che si sono interessate a lui memori delle grandi cose fatte col Lille. L'alto ingaggio però è un ostacolo di non poco conto. E pure il Fenerbahce è una delle squadre che si è già mossa per capire la sua situazione. In Turchia fanno sapere che anche il Galatasaray sta iniziando a prendere sempre più in considerazione il suo nome.

Il Coventry potrebbe venire in aiuto della Vecchia Signora sul fronte Lois Openda. Il club inglese, già promosso in Premier League dopo la vittoria della Championship, ha fatto un primo sondaggio esplorativo per capire la fattibilità dell'operazione. Impossibile per i bianconeri pensare di rientrare dalla spesa di quasi 44 milioni di euro fatta per acquistare il giocatore dal Lipsia e al momento, proprio per non fare minusvalenza, l'ipotesi più concreta è quella di un prestito, non necessariamente di una sola stagione, legato a un diritto o obbligo di riscatto.

Bernardo Silva è un grande obiettivo in entrata. Il suo agente, Jorge Mendes, è al lavoro per sbrogliare una matassa che vede il giocatore portoghese fermamente intenzionato a restare nel calcio d'élite europeo per almeno altre due stagioni. Sebbene le sirene dell'Arabia Saudita e degli Stati Uniti abbiano provato a sedurlo, il 31enne, però, avrebbe occhi solo per il Barcellona che però deve fare i conti con i noti problemi finanziari. Juventus che resta alla finestra dopo aver presentato un'offerta concreta.

Douglas Luiz e Nico Gonzalez non saranno riscattati da Aston Villa e Atlético Madrid. Questo manca in fumo un potenziale incasso di 60 milioni. In qualche modo entrambi andranno ceduti, anche se al momento non è dato sapere a chi.

LAZIO

Maurizio Sarri vuole blindare i due punti cardine della sua difesa. Il tecnico spera che il presidente Claudio Lotito possa fare un doppio sforzo per tenere ancora sia l'uomo mercato Mario Gila sia il "dissidente" Alessio Romagnoli, almeno nella prossima stagione. Una mossa complicatissima, anche perché i contratti di entrambi scadranno nel 2027 e le speranze di rinnovo ad oggi sono pochissime, con la necessità di monetizzare le loro cessioni in estate.

MILAN

Il direttore sportivo Igli Tare ha parlato di Luka Modric nel corso di una lunga intervista a DAZN: "Sapevo che da bambino era un tifoso del Milan e quando ci siamo visti e abbiamo parlato del progetto ho visto che aveva delle conoscenze profonde. Aveva anche altre offerte, ma voleva coronare il suo sogno di giocare nel Milan. Il suo arrivo in squadra è stato molto importante, anche a livello di mentalità. Futuro? Potrebbe scegliere con il cuore, per me rimarrà al Milan".

Il Diavolo intanto avanza per Leon Goretzka. Il club rossonero si ritiene positivo e abbastanza ottimista sulla buona riuscita dell'affare durante la prossima sessione di mercato. Ricordiamo che è già ufficiale l'addio del centrocampista tedesco al Bayern Monaco a giugno, ossia al termine della scadenza naturale del contratto.

Viste le possibili uscite di Fofana e Loftus-Cheek, il Diavolo potrebbe aggiungere inoltre un altro tassello in mediana oltre al tedesco. Piace non poco Ismael Koné del Sassuolo, talento canadese classe 2002, per il quale il Milan sembra intenzionato a fare già un primo sondaggio domenica in occasione dell'incrocio di campionato coi neroverdi.

NAPOLI

Le performance di Noa Lang al Galatasaray sono calate, a partire dall’infortunio al dito in Champions League. E i 30 milioni di euro per il riscatto dell'olandese dal Napoli sono riteuti troppi. Il Galatasaray proverà a rilanciare con un’offerta al ribasso.

PARMA

Armando Broja può essere un nome per l'attacco della prossima stagione. Il Burnley la scorsa estate l'ha strappato al Chelsea con un investimento importante: 23 milioni di euro per il suo cartellino e ha fatto firmare al calciatore un contratto fino al 30 giugno 2030 con ingaggio da più di due milioni e mezzo e stagione. Un anno dopo però l'avventura sembra già agli sgoccioli ed ecco perché quello dell'albanese la prossima estate sarà nome da attenzionare sul mercato, lo sarà anche perché potrebbe muoversi a titolo temporaneo. Occhio anche all'Udinese che potrebbe pensare a lui in caso di cessione di Davis.

ROMA

Il futuro di Lorenzo Pellegrini è ancora incerto: da una parte c'è il rinnovo di contratto con la Roma, casa sua, e dall'altra c'è l'idea di guardarsi intorno, trovando un progetto che lo metta al centro per garantirgli un ruolo da protagonista tanto a livello tecnico quanto economico. I contatti tra l'entourage di Pellegrini e la Roma sono partiti circa un mese fa, il club ha fatto sapere che vuole abbassare i costi e il calciatore per rinnovare dovrebbe dunque accettare di abbassarsi lo stipendio dagli attuali 6 milioni di euro netti a circa 3 milioni. Gasperini vuole tenerlo, Pellegrini così come Dybala: lo considera un calciatore utile, intelligente e di qualità, e proprio la stima dell'allenatore potrebbe rivelarsi decisiva ai fini della permanenza del classe 1996 a Roma. Le due parti interessate stanno riflettendo e si aggiorneranno alla fine del campionato.

SASSUOLO

Nuove voci di mercato attorno ad Armand Laurienté, sul quale c'è un forte interesse da parte del Besiktas. Il club turco avrebbe già contattato il Sassuolo, ma non sembra intenzionato ad andare incontro alle richieste neroverdi per il cartellino.

SFUMA MAZZARRI ALL'IRAKLIS. MOURINHO-REAL? IL PORTOGHESE NEGA. L'ARSENAL VUOLE JULIAN ALVAREZ. FLICK CRIPTICO SU LEWANDOWSKI. SAMUELE INACIO, FUTURO ANCORA AL BORUSSIA DORTMUND

INGHILTERRA

Il Manchester City cederà Nathan Aké alla fine della stagione. Il difensore olandese non ha giocato molto in questa stagione, solamente 15 gare di Premier League - ma 29 totali per 1445 minuti - e può finire coinvolto nella rivoluzione della prossima estate, quando diversi giocatori come Bernardo Silva e John Stones saluteranno. Così è stato offerto a tre squadre italiane, nei giorni scorsi: Juventus, Milan e Inter. La valutazione potrebbe non essere un problema - tra i 10 e i 15 milioni di euro - così come lo stipendio, ma nelle prossime settimane si capirà quale potrà essere il suo futuro.

L'Arsenal ha già deciso di acquistare Julian Alvarez. Per convincere l'Atletico Madrid a cedere il suo gioiello servirà un'offerta di gran lunga superiore ai 95 milioni di euro spesi nell'estate del 2024.

SPAGNA

Quale futuro per Robert Lewandowski? In merito si è espresso il tecnico del Barcellona, Hansi Flick: "Abbiamo parlato ma alla fine quello che ci diciamo resta tra noi. Ci concentriamo sulle partite che restano. Quando tutto sarà finito, vedremo cosa succederà".

Conferenza stampa calda, per José Mourinho. Il tecnico del Benfica ha parlato davanti ai giornalisti in vista del match contro il Famalicao ed inevitabilmente è stato chiamato a rispondere in merito alle voci sull'interessamento del presidente del Real Madrid Florentino Perez."Nessuno del Real Madrid mi ha mai parlato", ha esordito lo Special One che poi ha proseguito: "Ve lo posso garantire. Sono nel mondo del calcio da tanti anni e oramai ci sono abituato, ma ripeto: non ho ricevuto alcuna chiamata del Real Madrid". Quindi il tecnico portoghese ha chiosato: "Come detto sul Real Madrid, niente. E per quanto riguarda il Benfica, conoscete la situazione: ho ancora un anno di contratto qui, stop".

Javier Pastore, agente di Enzo Fernandez, è tornato a proferire parola pubblicamente. Tutto per chiarire i rumor generati nelle ultime settimane, che hanno accostato il centrocampista argentino al Real Madrid, dichiarando senza giri di parole: "Si dicono tante cose, ma la verità è che non sta succedendo nulla. Lui è concentrato sul finire la stagione nel miglior modo possibile al Chelsea". Ma sul futuro del suo assistito, nonché campione del Mondo in carica, Pastore ha dichiarato: "L'obiettivo è finire bene l'anno al Chelsea, disputare un buon Mondiale e poi, dopo, vedremo".

GERMANIA

Il Borussia Dortmund è vicino a blindare a lungo termine il gioiellino scippato all'Atalanta Samuele Inacio. Accordo imminente: attualmente sotto contratto fino al 2027, la seconda punta classe 2008 dovrebbe firmare il prolungamento a breve con il club giallonero. Resta da definire solo la durata: 2030 o 2031.

RESTO DEL MONDO



È sfumato l'accordo che avrebbe dovuto portare Walter Mazzarri all'Iraklis Salonicco. Sembrava tutto fatto, ma le richieste del tecnico circa le garanzie per rinforzare la squadra non sono state accolte dai vertici del club.