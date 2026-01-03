Coppa d'Africa, via agli ottavi: Dia in panchina in Senegal-Sudan, due 'italiani' in Mali-Tunisia
Alle 17 altre due sfide valide per gli ottavi di Coppa d'Africa. L'attaccante della Lazio, Boulaye Dia, parte dalla panchina nella sfida del suo Senegal contro il Sudan. Titolare in Mali-Tunisia il difensore del Sassuolo, Woyo Coulibaly, mentre il suo omonimo del Lecce Lassana Coulibaly parte da fuori. Vediamo di seguito le formazioni ufficiali delle due sfide che stanno per iniziare con le scelte degli allenatori.
Le formazioni ufficiali di Senegal-Sudan
Senegal (4-3-3): Mendy; Diatta, Seck, Niakhate, Jakobs; H. Diarra, I. Gueye, P. Gueye; I. Sarr, N. Jackson, S. Mané. Allenatore: Pape Thiaw.
Sudan (4-3-3): El Neel; Barglan, Ering, Karshom, Khamis; Taifour, Abu Agla, Khdir; Abdallah, Eisa, Abdelrahman. Allenatore: Kwesi Appiah.
Le formazioni ufficiali di Mali-Tunisia
Mali (4-2-3-1): Diarra; W. Coulibaly, Diaby, Camara, Gassama; Sangare, Bissouma; M. Doumbia, K. Doumbia, Nene; Sinayoko. Allenatore: Tom Saintfiet.
Tunisia (4-2-3-1): Dahmen; Tounekti, Talbi, Valery, Abdi; Skhiri, Sassi; Mejbri, Gharbi, Saad; Mastouri. Allenatore: Sami Trabelsi.
Senegal – Sudan (3 gennaio)
Mali – Tunisia (3 gennaio)
Marocco – Tanzania (4 gennaio)
Sudafrica – Camerun (4 gennaio)
Egitto – Benin(5 gennaio)
Nigeria – Mozambico (5 gennaio)
Algeria – RD Congo (6 gennaio)
Costa d'Avorio – Burkina Faso (6 gennaio).