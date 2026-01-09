Coppa d'Africa, al via i quarti i finale: le formazioni ufficiali di Mali-Senegal. C'è Coulibaly
Di seguito le formazioni ufficiali di Mali-Senegal, partita che apre i quarti di finale di Coppa d'Africa (calcio d'inizio alle 17 italiane). Un solo "italiano" presente fra i 22 in campo, ossia il leccese Lassana Coulibaly per il Mali:
MALI (4-3-3): Diarra; Traoré, Camara, Diaby, Gassama; Coulibaly, Dieng, Bissouma; Haidara, Sinayoko, Sangaré. All. Tom Saintfiet.
SENEGAL (4-3-3): Mendy; Diatta, Koulibaly, Niakhaté, Malick Diouf; Diarra, Idrissa Gueye, Pape Alassane Gueye; Ndiaye, Diallo, Mané. All. Pape Thiaw.
