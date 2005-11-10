Lecce, infortunio per Tiago Gabriel: problema muscolare, Di Francesco lo sostituisce
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Pierpaolo Matrone
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Oggi alle 19:28Serie A
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25.10.2026 19:28Serie A
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Intorno all'ora di gioco di Lecce-Juventus, Eusebio Di Francesco deve fare i conti con un infortunio importante. Tiago Gabriel accusa un problema muscolare ed è costretto a lasciare il campo. L'allenatore giallorosso sceglie Ndaba per sostituire il suo numero 44.
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