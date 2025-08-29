Lecce-Milan, i convocati di Di Francesco: prima volta per Stulic, assenti in quattro
Il tecnico giallorosso Eusebio Di Francesco ha convocato i seguenti calciatori per la gara Lecce-Milan, valida per la seconda giornata della Serie A, in programma questa sera alle ore 20:45. Di seguito la lista dei convocati, dalla quale sono assenti i soliti Marchwinski e Jean, oltre a Rafia e Pierret che hanno saltato la rifinitura di ieri:
Portieri: Falcone, Früchtl, Samooja.
Difensori: Gallo, Gaspar, Kouassi, Ndaba, Pérez, Siebert, Tiago Gabriel, Veiga.
Centrocampisti: Berisha, Coulibaly, Helgason, Kaba, Maleh, Ramadani, Sala.
Attaccanti: Banda, Camarda, Morente, N’Dri, Pierotti, Sottil, Štulić.
