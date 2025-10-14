TMW Ritorni e i talenti di Juve, Fiorentina e Lecce: "Merola, Croci, Paris e Persano: il futuro è loro"

Nel corso dell'intervista rilasciata a Tuttomercatoweb , Andrea Ritorni, chief scouting per la VigoGlobalSport Service del procuratore Claudio Vigorelli, ha parlato di alcuni giovani calciatori in rampa di lancio che sono seguiti dall'agenzia. In particolare ci ha descritto Stefano Merola, in forza alla Primavera della Juventus, poi Paolo Paris e Federico Croci, in forza alla Fiorentina e di Emanuele Persano, ala del Lecce.

Stefano Merola, 2007 della Juventus, è andato in gol con la Scozia, con l'Under 21.

"Quello di ieri è stato un eurogol. Arriva da anni travagliati fra la morte del padre e l'infortunio ai legamenti. Gioca alla grande nella Primavera della Juventus, crediamo molto in lui nonostante ciò che ha dovuto passare. Sarà un tassello importante per le Nazionali in futuro".

Dal Brescia alla Fiorentina è arrivato Paolo Paris.

"Classe 2010, fa il terzino, il braccetto e il quinto. In fase di spinta sa far male, lo scorso anno ha fatto 7 gol. Anche quest'anno ha fatto già diversi assist e gol. Un giocatore di grande, grande prospettiva".

A Firenze c'è anche Federico Croci di cui si dice un gran bene.

"Abbiamo avuto tante richieste per lui dall'estero. Classe 2010, è davvero un grande prospetto. Nonostante le richieste è già molto legato a Firenze ed alla Fiorentina".

Su Emanuele Persano del Lecce?

"Classe 2009, gioca fra l'Under 18 e la Primavera. Parliamo di un esterno di centrocampo che gioca a piede invertito. Ha un talento nell'uno contro uno, con grande fiuto per il gol. Nei prossimi anni se ne sentirà sicuramente parlare".