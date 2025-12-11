Lecce, minuto di silenzio e lutto al braccio in occasione della gara col Pisa per Carmelo Miceli

La sfida tra Lecce e Pisa, in programma al Via del Mare venerdì 12 dicembre alle ore 20:45 e valido per la 15ª giornata di Serie A, vedrà celebrata la memoria di Carmelo Miceli. Su richiesta del club salentino, infatti, la Lega Serie A ha autorizzato l’osservanza di un minuto di silenzio prima del calcio d’inizio per ricordare il difensore dei salentini, scomparso improvvisamente mercoledì scorso.

Figura simbolo della storia giallorossa, Miceli è considerato uno dei capitani più amati di sempre: con 332 presenze in undici stagioni, è tuttora il secondo giocatore più presente nella storia del Lecce, incarnando per oltre un decennio lo spirito e i valori della squadra.

Per onorarne la memoria, i calciatori leccesi scenderanno in campo con il lutto al braccio, un gesto che testimonia il legame profondo tra Miceli, la società e l’intera tifoseria giallorossa.