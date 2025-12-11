Lumezzane, Malotti costretto all'intervento chirurgico: la nota del club bresciano
Tegola di fine anno per il Lumezzane. Manuele Malotti, centrocampista e numero 10 dei club bresciano, sarà costretto ad operarsi.
L'ex Renate, assente per il derby contro l'Unio Brescia, ha rimediato un problema al ginocchio. Ecco la nota in merito diffusa dalla società valgobbina:
"FC Lumezzane rende noto che gli esami strumentali a cui è stato sottoposto Manuele Malotti hanno evidenziato la lesione del menisco mediale del ginocchio destro, il calciatore sarà sottoposto a meniscectomia nei prossimi giorni".
Malotti (28) nel corso della stagione in essere ha messo a referto 17 presenze e quattro gol fra campionato e Coppa Italia.
