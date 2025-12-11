Casiraghi: "Dal momento del mio arrivo, sono cresciuto col SudTirol. Il rinnovo grande gioia"

"La firma del rinnovo per me rappresenta sicuramente un motivo di grande orgoglio, perché mi va a rappresentare la fiducia della società nei miei confronti, e son grato di questo. Cercherò di ripagarla al meglio, come ho sempre fatto": così, dopo il rinnovo ufficializzato questa mattina, il centrocampista offensivo del SudTirol Daniele Casiraghi.

Che ha poi proseguito: "Da quando sono arrivato siamo cresciuti insieme, io e la società, cercando sempre di fare meglio, e credo ci siamo riusciti. La vittoria del campionato che ci ha permesso di coronare il sogno promozione in Serie B è sicuramente il momento che ricordo con più affetto, è un qualcosa che si è realizzato: è stato un momento bello e significativo, come lo è anche l'essere il miglior marcatore della storia della società. Era un obiettivo che mi ero imposto, e mi riempie di gioia averlo raggiunto. A livello di presenze, invece, son dietro solo a capitan Tait, situazione, questa, che mi spinge a fare sempre il meglio per la squadra".

E a proposito di squadra: "Gli obiettivi devono sempre essere i soliti, intanto il raggiungere la salvezza nel migliore dei modi".

Intanto, ricordiamo che il nuovo accordo tra il giocatore ormai simbolo del club e il club stesso avrà la scadenza fissata al 30 giugno 2027 (QUI il comunicato).