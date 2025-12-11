Avellino, metamorfosi che piace: organizzazione e concretezza. Mercato, priorità alla difesa

Quello che stiamo vedendo nelle ultime settimane é un Avellino totalmente diverso rispetto a quello più brioso, ma discontinuo che Biancolino ha proposto per buona parte della stagione. Sia contro il Sudtirol, sia nella sfida con il Venezia, i biancoverdi hanno forse ottenuto più di quanto meritassero, ma il popolo irpino ha ammirato una squadra organizzata in fase difensiva, pronta a sacrificarsi per novantacinque minuti anteponendo la concretezza allo spettacolo. "Ci stiamo ritrovando" ha detto in queste ore il direttore sportivo Aiello "siamo una neopromossa e gli alti e bassi andavano messi in preventivo. Il nostro obiettivo resta la salvezza. Ora stiamo indossando l'elmetto ed e l' atteggiamento giusto, anche a costo di essere meno belli. Siamo contenti dei risultati positivi maturati nelle ultime settimane e ci teniamo a chiudere un anno importante con altri punti da aggiungere alla classifica". Biancolino, a Catanzaro, potrebbe riproporre quel 352 camaleontico e che consente di sfruttare al meglio le caratteristiche degli esterni e delle mezzali di inserimento. Al Ceravolo, contro un avversario che segna tanto ma che concede molto in fase difensiva, gara speciale per Biasci e Sounas. Due calciatori che hanno scritto pagine importantissime della recente storia giallorossa vincendo un campionato di C a suon di record e sfiorando la A attraverso i playoff. Saranno titolari entrambi.

Al fianco di Biasci ballottaggio tra Tutino e Patierno, centravanti che sta scalando posizioni nelle gerarchie dello staff tecnico e che sta ritrovando la condizione fisica migliore dopo quasi due mesi di assenza forzata. In mediana Palmiero e Palumbo stano crescendo settimana dopo settimana e dovrebbero essere riconfermati, con Missori e Cancellotti esterni e il terzetto formato da Fontanarosa, Simic ed Enrici a protezione di Daffara, ancora una volta preferito a Iannarilli. Tante anche le alternative per cambiare volto alla gara nella ripresa, con Kumi, Besaggio e Insigne che stanno dando un valido apporto ogni volta che vengono chiamati in causa. Quanto al mercato, le idee sono chiare. Diversi giocatori, anche per motivi legati alla lista over, potrebbero salutare la compagnia con sei mesi di anticipo. Valutazioni in corso su Rigione, da quasi un mese escluso per scelta tecnica. Manzi interessa al Catania, Cagnano ha estimatori in C, mentre Favilli non ha mai potuto dare il suo contributo e resterà solo se darà garanzie sul piano fisico. In entrata priorità alla difesa, con il possibile arrivo di un giovane di prospettiva e di un elemento di maggiore esperienza.