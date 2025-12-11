Napoli, notte amara e qualificazione in bilico: Conte-Mourinho, in Europa non c'è storia

Il Da Luz diventa terreno di un nuovo capitolo della rivalità tra José Mourinho e Antonio Conte, e questa volta il duello lo vince il portoghese. Il Benfica supera con merito il Napoli per 2-0 grazie alle reti di Rios al 20’ e Barreiro al 49’, rilanciandosi nella corsa ai playoff di Champions League e complicando il cammino europeo degli azzurri. Per Conte è il terzo ko in trasferta dopo Manchester ed Eindhoven, un’Europa diventata tabù.

La sfida tra titani finisce decisa dal piano partita di Mourinho, perfetto nel leggere limiti e fatiche del Napoli. Con scelte mirate – come l’impiego di Ivanovic per dare profondità contro la difesa a tre – lo Special One ha incartato Conte, sfruttando maggiore aggressività, lucidità e una mentalità “alla Benfica”, come l’ha definita lui stesso: “Sapevamo di essere in difficoltà, ma dovevamo vincere per restare in corsa. Abbiamo meritato”.

Conte, al contrario, riconosce le difficoltà dei suoi: “Non eravamo brillanti fin dall’inizio. Venivamo da partite dispendiose e alla lunga lo abbiamo pagato. I ragazzi sono stati generosi, ma senza lucidità nelle scelte”. Un’ammissione sincera, che però non attenua la criticità del momento europeo: con 7 punti e un ventitreesimo posto nella maxi-classifica, al Napoli serviranno almeno quattro punti tra Copenhagen e Chelsea per accedere ai playoff.

La serata di Lisbona non lascia solo una sconfitta, ma anche un interrogativo: le difficoltà nelle coppe rischiano di pesare su una stagione in cui la concorrenza diretta – su tutte il Milan – può lavorare senza distrazioni europee. Conte dovrà invertire la rotta, e in fretta.