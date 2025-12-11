Benevento, Ricci dopo il brutto infortunio: "Tornerò presto a correre per questi colori"
Lesione del legamento crociato anteriore e del legamento collaterale mediale questa la diagnosi in merito all'infortunio rimediato da Giacomo Ricci del Benevento nel corso del match contro la Cavese. Uno stop, questo, che toglierà l'esterno livornese dalle disponibilità del tecnico Antonio Floro Flores per il resto della stagione.
“Non è il momento che avrei voluto vivere ma fa parte del nostro sport - ha scritto l'esterno classe 1996 sul suo profilo Instagram -, devo vederlo come un ostacolo sul mio cammino, niente di più. L’infortunio mi terrà lontano dal campo per un po’ ma con il sostegno della mia famiglia, della mia squadra, della società e di tutti i tifosi affronterò questo percorso con determinazione.
Tornerò con più voglia che mai a correre per questi colori. Forza Benevento“.
