Livorno, cancello chiuso e campi vuoti: ecco lo sciopero dei tecnici del settore giovanile

Situazione ampiamente nota, quella che sta vivendo il settore giovanile del Livorno, che pare aver raggiunto adesso un punto di non ritorno, dopo i tanti avvertimenti di chi chiedeva solamente di esser messo in regola a livello contrattuale; sì, perché come appunto è risaputo, tra le fila giovanili amaranto ci sono diversi mister ancora senza un regolare contratto. Allenatori che, ieri, hanno scioperato.

Come si legge sull'edizione on line de Il Tirreno, dopo i tre giorni di stop del mese scorso, nella giornata di ieri "le annate 2013 e 2014 avrebbero dovuto allenarsi alle campo sportivo 5 Querce che però alle 15.30 è rimasto chiuso - si legge -. A questo si aggiungo altre problematiche evidenti: i kit di rappresentanza e di allenamento Macron mai consegnati agli staff tecnici e medici e l’organizzazione logistica molto complessa visto il pellegrinaggio tra i campi della città". Di comunicazioni ufficiali non ne sono arrivate, da parte di nessuno, ma sembra ieri sera ci sia stata una riunione, attraverso la quale la società avrebbe offerto ai tecnici dei rimborsi-spese, senza però parlare di contratto. E quindi tutto ancora nuovamente basato sulla parola. Oggi ci saranno nuove riunioni, che chiariranno forse meglio il tutto.

La situazione, però, e son concessi tutti gli scongiuri del caso, ricorda molto quella vissuta lo scorso anno dalla Lucchese, nel suo reparto giovanile. La fine del club è stata poi vista da tutti...