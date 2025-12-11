TMW
Monza, Jacopo Sardo via in prestito a gennaio? Quattro club interessati in B
Il centrocampista del Monza, Jacopo Sardo, sta vivendo la sua prima esperienza in prima squadra in questa stagione a livello italiano dopo l'esperienza in Germania al Saarbrucken. Fino a qui però il classe 2005 non ha trovato spazio con la squadra che agli ordini di Paolo Bianco è prima in classifica - in accoppiata con il Frosinone - in Serie B.
Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il giovane ex Lazio potrebbe dunque valutare di partire in prestito nel mercato di gennaio. Anche se è presto per parlare di trattative e richieste ufficiali, diverse squadre lo hanno annotato sul taccuino. Fra le altre, è apprezzato da Sudtirol, Virtus Entella, Juve Stabia e Pescara.
