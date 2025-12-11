Almeno un mese di stop per Francesco Acerbi: ecco il report medico dell'Inter

L'Inter perde Francesco Acerbi. Il difensore dei nerazzurri è stato costretto ad abbandonare il campo nell'ultima gara disputata a San Siro contro il Liverpool a causa di un problema muscolare e nella giornata di oggi è arrivato il report medico del club.

Questa la nota

"Francesco Acerbi si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli accertamenti hanno evidenziato risentimento al bicipite femorale della coscia destra".

Come riferito da Sky Sport, il calciatore dovrà stare fuori almeno per un mese. Certe dunque, le assenze in Supercoppa e contro Genoa, Atalanta, Bologna e Parma in campionato. Da vedere se riuscirà a recuperare per il big match contro il Napoli del 11 gennaio.