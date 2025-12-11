Trapani, Canotto può salutare a gennaio: sull'esterno ci sono le mire del Ravenna
Tornato la scorsa estate a vestire la maglia del Trapani otto anni dopo la fine della prima esperienza, Luigi Canotto in questa prima parte di stagine ha messo a referto con la formazione di Salvatore Aronica, 18 presenze (8 delle quali da titolare) e 2 gol.
Un percorso, questo, che pare non aver soddisfatto particolarmente la dirigenza siciliana che, al momento, non sembra voler escludere un possibile addio a gennaio.
A tal proposito, secondo quanto riportato da TrapaniGranata, per l'esterno calabrese si sarebbero fatte sentire le sirene di mercato. In vista di gennaio.
Sul classe 1994 ci sarebbero, infatti, le mire del Ravenna che avrebbe già raccolto le prime informazioni con alcuni contatti esplorativi.
