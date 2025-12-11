Torino, Petrachi: "Con Baroni ripartiremo dal 3-5-2, chi non è funzionale dovrà uscire"

Nel giorno della sua presentazione come nuovo direttore sportivo del Torino, Gianluca Petrachi è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole: "E' stato bello tornare a Torino, è stato come tornare a casa. Ho grande motivazione e sono contento di avere questa seconda chance. Cercherò di dare il 100% e trasferire certi valori, come il senso si appartenenza. Poi sul mercato faremo dei piccoli correttivi. Innanzitutto vogliamo individuare il modulo su cui lavorare da qui fino alla fine".

Si ripartirà dal 3-5-2?

"Io e Baroni siamo stati chiari: partiremmo da questo modulo e lo porteremo fino alla fine. Per questo motivo dovranno uscire alcuni profili non funzionali e ne arriveranno altri più in linea con ciò che cerchiamo. E' giusto valorizzare anche chi sta giocando poco, anche perché su certi giocatori sono stati fatti investimenti importanti".

Cosa dirà ai giocatori?

"Io sono uno che non molla mai e i ragazzi devono avere l'ambizione di fare meglio e di essere giocatori da Toro: un club che non è come tutti gli altri".