Il saluto di Davide Vagnati: "Un onore rappresentare il Torino, ringrazio Cairo"

All'indomani dalla separazione ufficiale dal Torino l'ex direttore sportivo granata Davide Vagnati ha voluto mandare un saluto, tramite i propri canali social, all'ambiente nel quale ha lavorato per oltre 5 anni.

"Sono stati anni intensi" - ha scritto il dirigente - "vissuti con grande responsabilità e impegno. Aver rappresentato una società così importante mi ha gratificato e onorato", si legge. "Ringrazio il Presidente e tutti coloro che hanno, insieme a me, vissuto e condiviso questo lungo percorso. FVCG", conclude Vagnati. L'acronimo finale FVCG rappresenta lo storico motto "Forza Vecchio Cuore Granata", usato dai tifosi.

Nella giornata di ieri era arrivato il comunicato con la decisione del club di separarsi da Vagnati: "Il Torino Football Club comunica l'esonero, con effetto immediato, di Davide Vagnati dall'incarico di Direttore Sportivo e Responsabile dell’Area tecnica del Club. Il Torino FC ringrazia Vagnati per il lavoro svolto e per il grande impegno profuso in questi quasi sei anni e gli augura il meglio nel proseguimento della sua carriera. La direzione tecnico-sportiva è stata nuovamente affidata a Gianluca Petrachi, già Direttore Sportivo del Torino con una lunga permanenza dal 2010 al 2019. Tutta la Società riaccoglie Gianluca Petrachi con un caloroso abbraccio: bentornato a Torino, Sempre Forza Toro!".