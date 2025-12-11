McKennie e David decisivi in Champions, Juventus-Pafos finisce 2-0: gol e highlights
Nella sesta giornata della Champions League, la Juventus vince ancora com'era successo col Bodo/Glimt; vittima di turno il Pafos, che non sfigura ma cade sotti i colpi di McKennie (66') e David (73'), col risultato finale di 2-0. Guarda il video con i gol e gli highlights della partita dello Stadium!
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Juventus (3-4-2-1) - Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli (15' st Openda), Miretti (28' st Thuram), Cambiaso; Zhegrova (1' st Conceiçao), Yildiz (39' st Cabal); David (28' st Adzic). A disposizione: Perin, Scaglia, Bremer, Kostic, Rugani, Joao Mario, Rouhi. All.: Spalletti
Pafos (3-4-2-1) - Michael; Luckassen, David Luiz, Goldar (33' st Pileas); Bruno, Sunjic, Pêpê, Orsic (33' st Jajà); Joao Correia (44' st Langa), Dragomir (33' st Bassouamina); Anderson (16' st Domingos Quina). A disposizione: Gorter, Petrou, Dimata. All.: Carcedo
Arbitro: Gil Manzano (Spa)
Marcatori: 21' st McKennie (J), 27' st David (J)
Ammoniti: Sunjic (P), Locatelli (J)
