Torino, Cairo: "Del mercato parlerò con Petrachi e Baroni. Obiettivi? Vediamo gara per gara"

In occasione della presentazione del nuovo direttore sportivo del Torino, il presidente del club Urbano Cairo è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la scelta: "Con Petrachi abbiamo avuto un lungo periodo i lavoro insieme. Si sono fatte tante cose positive, andando a cercare giovani, ragazzi affamati e con potenziale. Lui è un grande motivatore, ha un bel rapporto con i giocatori, infonde fiducia e motivazioni: mi aspetto che sia l'uomo che conosco. In questi anni quando ci ho parlato l'ho trovato sempre molto carico".

Cosa aspettarsi dal mercato?

"A gennaio faremo con Gianluca e Baroni i ragionamenti per degli interventi utili alla squadra e capire se mandare qualcuno a giocare. Petrachi un creativo? L'avere idee è ciò che serve nel calcio e non solo: quando l'idea è funzionale ad ottenere risultati ben venga".

L'obiettivo qual è?

"Adesso è importante riprendere la compattezza. Abbiamo davanti a noi una gara impegnativa (contro la Cremonese, ndr) e vogliamo ragionare step by step. Alla fine del girone di andata vogliamo vedere dove siamo e a quel punto potremmo avere più chiari gli obiettivi".