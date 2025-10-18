Lecce, Ramadani: "Una delle nostre migliori partite fino ad ora"
Ylber Ramadani, al termine del match contro il Sassuolo, ha commentato la gara ai microfoni di DAZN: "Per me è stata una delle migliori partite, sia in fase di possesso, sia in fase di non possesso. Se giochiamo sempre così, faremo un ottimo campionato".
