Ramadani: "Il Lecce per me è tutto. Di Francesco dà fiducia, mi piace come ci fa giocare"

Ylber Ramadani, centrocampista del Lecce, è stato intervistato da Sky Sport in vista della partita che questa sera attende la compagine salentina sul campo del Cagliari, sfida conclusiva della 25^ giornata di Serie A.

Queste le parole con cui Ramadani spiega il rapporto tra lui e la piazza salentina, nella quale è approdato nell'estate del 2023, arrivando dall'Aberdeen in Scozia: "Il Lecce per me è tutto, per il momento. So cosa significa salvarsi per questa squadra e questa terra, ciò per me vuol dire davvero tanto".

Prosegue e conclude Ramadani, spiegando il modo in cui Di Francesco vuole che giochi il Lecce, oltre che soffermandosi sul rapporto esistente tra lui e il suo tecnico: "Siamo aggressivi, andiamo sempre a prendere l'avversario in avanti. Di Francesco mi ha dato tanta fiducia quest'anno, stiamo facendo veramente bene. Abbiamo avuto un po' di sfortuna ma mi piace molto come ci fa giocare".