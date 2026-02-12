Una solidità ritrovata per Di Francesco. Il Quotidiano di Puglia : "Ramadani si è ripreso il Lecce"

Il Lecce che ha ripreso a respirare dopo la vittoria contro l’Udinese deve molto anche a Ylber Ramadani. "Abnegazione" e spirito di sacrificio sono al centro dell’analisi del Quotidiano di Puglia, che dedica ampio spazio alla crescita del centrocampista, capace nelle ultime uscite di costituire assieme a Lassana Coulibaly una coppia di mediani affidabile, capace di sostenere la fase difensiva e allo stesso tempo accompagnare la ripartenza. Arrivato nell’estate 2023, Ramadani si era imposto subito con Marco Baroni; poi le difficoltà nella scorsa stagione con Giampaolo, che prediligeva palleggiatori più raffinati, avevano alimentato dubbi e ipotesi di cessione. Dubbi oggi spazzati via.

Nel 4-2-3-1 di Eusebio Di Francesco i due interni, sottolina il quotidiano, "basculano", si alternano nelle coperture e si muovono in diagonale per proteggere il centro quando l’altro scivola in fascia. Ramadani è chiamato ad allargarsi a destra per coprire le spalle di Pierotti e Danilo Veiga, mentre Coulibaly fa lo stesso sull’altro lato. Un lavoro senza palla che pesa, come dimostrano i dati: 30 intercetti, 113 possessi riconquistati, 53 tackle. Numeri che lo rendono uno dei perni della squadra salentina, difficilmente sostituibile negli equilibri di metà campo.

Resta un margine di crescita legato al tiro dalla distanza. I due gol segnati in giallorosso – quello al Frosinone nel dicembre 2023 e soprattutto la rete decisiva contro il Torino nella scorsa stagione – sono pochi rispetto alle potenzialità balistiche del giocatore. In un sistema che lo obbliga spesso a restare prudente, potrebbe bastare qualche inserimento in più a rimorchio o una maggiore presenza ai sedici metri per incidere anche in zona gol. Per il Lecce, oggi, Ramadani è tornato a essere ciò che era al suo arrivo: un punto fermo nella corsa salvezza.