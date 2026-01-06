Live TMW Lecce-Roma, Veiga: "Non è stata la partita che volevamo"

Danilo Veiga si presenta ai microfoni della sala stampa al termine di Lecce-Roma.

Cosa è mancato?

“Non abbiamo fatto la partita che volevamo. Ci manca il gol, ma ci stiamo lavorando. Non siamo felici per questa sconfitta, chiedo scusa a tutti i tifosi, ma dobbiamo rialzare la testa perché ci aspetta una partita importante con il Parma”.

Con il Parma è fondamentale

“Faremo di tutto per vincere”.

Con chi ti trovi meglio sulla fascia?

“Mi trovo bene con tutti, sono ragazzi bravi, stanno lavorando tantissimo. Ciò che conta è arrivare al risultato”.

Cosa è successo sui gol?

“Dobbiamo analizzare cos’è successo. Quando siamo in campo succedono tante cose, vedremo cosa non è andato”.

Ti aspettavi questa crescita?

“Il mister mi ha dato fiducia e lavoro al massimo, voglio crescere e aiutare la squadra”.

Qual è il tuo bilancio della stagione finora?

“Individualmente sono contento, sento di essere in crescita. La squadra ha potenziale, stiamo migliorando. Credo che a fine campionato potremo raggiungere il nostro massimo potenziale per riuscire a salvarci”.