Lecce-Roma, Veiga: "Non è stata la partita che volevamo"
Danilo Veiga si presenta ai microfoni della sala stampa al termine di Lecce-Roma.
Cosa è mancato?
“Non abbiamo fatto la partita che volevamo. Ci manca il gol, ma ci stiamo lavorando. Non siamo felici per questa sconfitta, chiedo scusa a tutti i tifosi, ma dobbiamo rialzare la testa perché ci aspetta una partita importante con il Parma”.
Con il Parma è fondamentale
“Faremo di tutto per vincere”.
Con chi ti trovi meglio sulla fascia?
“Mi trovo bene con tutti, sono ragazzi bravi, stanno lavorando tantissimo. Ciò che conta è arrivare al risultato”.
Cosa è successo sui gol?
“Dobbiamo analizzare cos’è successo. Quando siamo in campo succedono tante cose, vedremo cosa non è andato”.
Ti aspettavi questa crescita?
“Il mister mi ha dato fiducia e lavoro al massimo, voglio crescere e aiutare la squadra”.
Qual è il tuo bilancio della stagione finora?
“Individualmente sono contento, sento di essere in crescita. La squadra ha potenziale, stiamo migliorando. Credo che a fine campionato potremo raggiungere il nostro massimo potenziale per riuscire a salvarci”.