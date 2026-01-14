Live TMW Lecce, Sottil: "Abbiamo fatto una grande partita, c'è un po' di frustrazione"

Il Lecce perde 1-0 a San Siro contro l'Inter. Decide Pio Esposito nonostante una buona partita della squadra di Di Francesco. In conferenza stampa è intervenuto il giocatore del Lecce Riccardo Sottil.

Avete gestito bene l'Inter, cos'è mancato?

"Sta sera abbiamo preparato la partita così prendendo alti l'Inter. Per me abbiamo fatto una grande partita, chiaramente hanno una qualità superiore. Peccato per il gol preso. Ripartiamo dalle cose positive, perchè potevamo anche fare un po' meglio in qualche ripartenza. Ci aspetta un'altra battaglia contro il Milan".

Quanto vi fa male giocare bene e non fare punti? Come se ne esce?

"Questo sì è un po' frustrante, perché a volte torni a casa a mani vuote. Serve trovare risultati contro le dirette concorrenti. Oggi la reazione dopo Parma c'è stata. Si entra nella parte viva del campionato. Bisogna stare sereni e sono sicuro che questo atteggiamento dobbiamo riproporlo".

Ci racconti la tua occasione?

"Io chiedo subito di essere servito in profondità. Vedendo Sommer fuori ho provato a calciare al volo e sarebbe stato un gol importante".

Che aria si respira nello spogliatoio?

"C'è un misto di sensazioni. C'è anche amarezza però".

Come ti senti atleticamente?

"Non avendo fatto tutto il ritiro ero un po' fuori forma. Il mister mi ha dato una mano, anche se ho avuto degli intoppi al polpaccio e alla schiena. Oggi però già mi sentivo molto meglio e ora devo spingere e curare i dettagli stando presente in ogni apsetto".