Lecce, Sottil tifa per papà Andrea: "Sarebbe bello se vincesse anche lui domani"

L'esterno del Lecce Riccardo Sottil ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la vittoria esterna per 0-1 contro il Parma arrivata grazie a un suo gol.

Dopo il gol, se andato subito in panchina ad abbracciare qualcuno.

"I fisioterapisti, i dottori, tutti: mi avevano detto che avrei segnato, glie l'avevo promesso e sono andato a festeggiare il gol da loro".

Più probabile la salvezza del Lecce o la promozione in A del Modena allenato da tuo Padre Andrea?

"Tutte e due sarebbe fantastico. Sono contento per lui, è un grande lavoratore: dopo un anno difficile, se lo merita alla grande. Domani gioca alle 19.30 e credo di andarlo a vedere e supportarlo da vicino. Vittoria del Lecce e del Modena sarebbe fantastico".