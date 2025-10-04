Lecce, Sottil tifa per papà Andrea: "Sarebbe bello se vincesse anche lui domani"
TUTTO mercato WEB
L'esterno del Lecce Riccardo Sottil ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la vittoria esterna per 0-1 contro il Parma arrivata grazie a un suo gol.
Dopo il gol, se andato subito in panchina ad abbracciare qualcuno.
"I fisioterapisti, i dottori, tutti: mi avevano detto che avrei segnato, glie l'avevo promesso e sono andato a festeggiare il gol da loro".
Più probabile la salvezza del Lecce o la promozione in A del Modena allenato da tuo Padre Andrea?
"Tutte e due sarebbe fantastico. Sono contento per lui, è un grande lavoratore: dopo un anno difficile, se lo merita alla grande. Domani gioca alle 19.30 e credo di andarlo a vedere e supportarlo da vicino. Vittoria del Lecce e del Modena sarebbe fantastico".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Con Lautaro e due gioiellini come Bonny e Pio l’Inter ha i gol scudetto. Sarri e la Lazio che non decolla, Fabregas supera l’esame Dea. Chissà se il mondo Juve rimpiange il corto muso di Allegri
Le più lette
4 Con Lautaro e due gioiellini come Bonny e Pio l’Inter ha i gol scudetto. Sarri e la Lazio che non decolla, Fabregas supera l’esame Dea. Chissà se il mondo Juve rimpiange il corto muso di Allegri
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Carrarese-Juve Stabia, le formazioni ufficiali: turnover obbligato per le Vespe. Varia anche Calabro
SudTirol-Empoli, le formazioni ufficiali: i toscani si affidano a Shpendi. Pagliuca si gioca il futuro
Serie C
Calcio femminile