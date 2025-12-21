Moreo eroe della domenica: "Sapevamo che quello di Lecce non era il vero Pisa, siamo ancora vivi"

Stefano Moreo, attaccante del Pisa, ha parlato in conferenza stampa dopo aver segnato il pareggio a Cagliari a un minuto dalla fine. Queste le sue dichiarazioni riportate da TuttoCagliari.net, a partire proprio dal gol del 2-2: "Ho visto questo pallone sull'esterno e ho attaccato lo spazio, per fortuna la palla è arrivata e sono riuscito a segnare".

Sulla risposta post Lecce del Pisa: "Sapevamo che quello di Lecce non era il vero Pisa. Ci tenevamo oggi a fare una grande prestazione e la abbiamo fatta. Dobbiamo ancora migliorare, ma siamo ancora vivi e possiamo dare tanto".

Sul pareggio finale: "Abbiamo fatto un grande primo tempo. Nel secondo tempo ci siamo fatti bucare troppo facilmente. Ci prendiamo questo punto".

Su Tramoni: "Sono contento che si sia sbloccato, è abituato a segnare molto di più".