Pres. Lecce: "In Coppa d'Africa perderemo diversi titolari ma abbiamo le risorse nella rosa"

A margine di un incontro all'Università del Salento, il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani ha commentato: "La squadra sta facendo il suo percorso di cui io sono particolarmente contento. Anche solo il raffronto rispetto alla passata stagione, abbiamo due punti in più in classifica ma soprattutto mi sembra una squadra che sta vivendo un processo di crescita importante di cui io sono contento. C'è il rammarico di qualche punto lasciato per strada con qualche prestazione che avrebbe meritato un po' di più in termini di punti. Ma abbiamo tante occasioni per riprenderci quei punti che ci mancano".

Manca l'incisività negli ultimi sedici metri?

"E' una cosa su cui sta lavorando l'allenatore e il suo staff. Per me la squadra ha la qualità negli ultimi metri per essere pericolosa. Lo ha dimostrato a tratti nella prima parte della stagione. Sono quelle cose che si possono migliorare. C'è mancato e non poco il contributo di Sottil, operazione di mercato che ci serviva proprio per darci maggiore qualità nelle giocate offensive. Nei dieci minuti che è entrato nell'ultima gara avete visto cosa è riuscito a fare".

Si avvicina la Coppa d'Africa: mancheranno giocatori come Gaspar e come Coulibaly. Si faranno operazioni sul mercato anche in quel senso?

"La Coppa d'Africa è un tema importante e delicato. Perdiamo diversi titolari e quindi abbiamo tante soluzioni all'interno della rosa. Le vicende del campionato e della stagione si vivono in corsa. Io dico che anche all'interno di questa rosa ci sono le risorse per sopperire alle loro assenze".

Con quanti punti vorrebbe chiudere il girone di andata?

"Non voglio fare pronostici di questo tipo però mi piacerebbe continuare a crescere. La sensazione che ho è che questa squadra stia crescendo nelle prestazioni. Mi piacerebbe chiudere il girone di andata vedendo in ogni partita questo continuo processo di crescita che c'è stato".