Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

18 squadre in A? Il presidente del Lecce: "Profondamente contrario al tentativo in atto"

18 squadre in A? Il presidente del Lecce: "Profondamente contrario al tentativo in atto"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Daniele Najjar
Oggi alle 16:08Serie A
Daniele Najjar

Nel corso del suo intervento presso l'Aula Magna del Dipartimento di Scienze Giuridiche nel seminario dedicato agli studenti di Diritto e Management dello Sport il Presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, ha parlato dell'ipotesi di far scendere il numero di squadre partecipanti alla Serie A a 18 squadre.

Queste le sue parole: "Io sono profondamento contrario a questo tentativo che c'è in atto" - le sue parole riprese da Pianetalecce.it - ", che è molto serio e concreto, di ridurre la Serie A a 18 squadre. Addirittura qualcuno la vorrebbe a 16. A dire di qualcuno Cagliari e Lecce non interessa nessuno e cito testualmente. Probabilmente non tiene conto della tradizione del calcio in Italia e delle province".

Le parole di Cardinale
Il riferimento è probabilmente alle parole del proprietario del Milan, Gerry Cardinale, che aveva dichiarato: "Negli Stati Uniti, nessuno vuole vedere Cagliari contro Lecce, e questo è un problema. La competizione è l'essenza dello sport, ma non è premiata economicamente".

Cardinale aveva anche dichiarato, nel suo intervento: "Quello con la Premier League è un buco nero economico che drena ricchezza dal continente. Hanno quasi quattro volte le entrate televisive delle altre leghe europee ed è un problema. Eppure, in Serie A, l'ultima può battere la prima in qualsiasi giornata. È la lega più competitiva, ma non veniamo pagati per questo. Non possiamo ottenere accordi significativi per i diritti internazionali. Perché? Perché i distributori vogliono solo "il meglio", da cui nasce il fenomeno della Superlega", ha detto.

Articoli correlati
"Cagliari-Lecce non interessa a nessuno", anche Sticchi Damiani risponde a Cardinale... "Cagliari-Lecce non interessa a nessuno", anche Sticchi Damiani risponde a Cardinale
Pres. Lecce: "In Coppa d'Africa perderemo diversi titolari ma abbiamo le risorse... Pres. Lecce: "In Coppa d'Africa perderemo diversi titolari ma abbiamo le risorse nella rosa"
Lecce, Sticchi Damiani: "Stiamo vedendo il miglior Corvino di sempre" Lecce, Sticchi Damiani: "Stiamo vedendo il miglior Corvino di sempre"
Altre notizie Serie A
Lecce, Corvino: "Stulic grande attaccante, lo dimostrerà. Contentissimi di lui e... Lecce, Corvino: "Stulic grande attaccante, lo dimostrerà. Contentissimi di lui e Camarda"
Torchia: "Non avrei mai immaginato la Fiorentina laggiù. Fagioli? Mi sembrava da... Torchia: "Non avrei mai immaginato la Fiorentina laggiù. Fagioli? Mi sembrava da top club"
Inter, Bernardo Silva è il primo nome per sostituire Mkhitaryan: il piano dei nerazzurri... Inter, Bernardo Silva è il primo nome per sostituire Mkhitaryan: il piano dei nerazzurri
Italia-Norvegia, le formazioni ufficiali: Gattuso col 3-5-2, Esposito-Retegui in... Italia-Norvegia, le formazioni ufficiali: Gattuso col 3-5-2, Esposito-Retegui in attacco!
Mancini pronto a rinnovare con la Roma. I dialoghi preliminari hanno dato esito positivo... Mancini pronto a rinnovare con la Roma. I dialoghi preliminari hanno dato esito positivo
Fiorentina, Gudmundsson da martedì a disposizione di Vanoli: nel mirino la Juventus... Fiorentina, Gudmundsson da martedì a disposizione di Vanoli: nel mirino la Juventus
Piove sul bagnato per Sarri, si fa male anche Hysaj. Infortunio con l’Albania per... Piove sul bagnato per Sarri, si fa male anche Hysaj. Infortunio con l’Albania per il difensore
Caldara: "Ricordo la faccia di Maldini mentre ero sul lettino. Leggevo il dispiacere... Caldara: "Ricordo la faccia di Maldini mentre ero sul lettino. Leggevo il dispiacere sul suo volto"
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Conte o riconquista la squadra o addio scudetto. Zirkzee serve più a Gasp che ad Allegri. Spalletti è l’ora delle scelte. Gattuso e due errori di comunicazione
Le più lette
1 Conte o riconquista la squadra o addio scudetto. Zirkzee serve più a Gasp che ad Allegri. Spalletti è l’ora delle scelte. Gattuso e due errori di comunicazione
2 Italia-Norvegia, le probabili formazioni: sarà 3-5-2, Pio Esposito sfiderà Haaland
3 L'Inter ha deciso: cambierà la difesa in estate. E ha già tre nomi in testa
4 16 novembre 1975, nell'intervallo del derby Chinaglia e Corsini vanno quasi alle mani
5 Juventus, Comolli (e l'algoritmo) cambia idea: niente più giocatori dall'Arabia Saudita
Ora in radio
Repliche 11:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Italia-Norvegia, le formazioni ufficiali: Gattuso col 3-5-2, Esposito-Retegui in attacco!
Immagine top news n.1 Mondiali 2026, tutte le nazionali qualificate: Portogallo 31esimo a raggiungere l'obiettivo
Immagine top news n.2 Conceiçao-gol, Portogallo ai Mondiali. Psicodramma Ungheria: Rossi ko e fuori al 96'
Immagine top news n.3 Gattuso e i tre diffidati: Frattesi in campo, Cambiaso in panchina e Tonali in tribuna
Immagine top news n.4 Italia-Norvegia, le probabili formazioni: sarà 3-5-2, Pio Esposito sfiderà Haaland
Immagine top news n.5 Italia ai play-off: tutto ciò che c'è da sapere a un turno dal termine delle qualificazioni
Immagine top news n.6 Haaland e la Serie A: fu vicino a Napoli e Juventus. Ieri una risposta politically correct
Immagine top news n.7 Che sfiga: nessuno come la Norvegia tra le 54 squadre europee! E poi basta un gol...
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'Inter ha deciso: cambierà la difesa in estate. E ha già tre nomi in testa Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Spalletti e la sosta per rivoluzionare la Juventus. Che cambia per Koopmeiners?
Immagine news podcast n.2 Come il Napoli reagirà sul mercato all'incredibile emergenza infortuni
Immagine news podcast n.3 Il Milan rischia seriamente di perdere Mike Maignan a parametro zero
Immagine news podcast n.4 Il caso Conte non esiste. E' stato creato solo da... Antonio Conte
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Roberto Breda: "Salernitana non più in vetta? Meglio adesso che a marzo. Ora c'è tempo"
Immagine news Serie C n.2 Lecco, Leon Sipos: "Adesso tutti sanno che siamo una squadra ostica. E in crescita"
Immagine news Serie C n.3 Felice Evacuo: "Benevento, l'esonero di Auteri un fulmine a ciel sereno"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Lecce, Corvino: "Stulic grande attaccante, lo dimostrerà. Contentissimi di lui e Camarda"
Immagine news Serie A n.2 Torchia: "Non avrei mai immaginato la Fiorentina laggiù. Fagioli? Mi sembrava da top club"
Immagine news Serie A n.3 Inter, Bernardo Silva è il primo nome per sostituire Mkhitaryan: il piano dei nerazzurri
Immagine news Serie A n.4 Italia-Norvegia, le formazioni ufficiali: Gattuso col 3-5-2, Esposito-Retegui in attacco!
Immagine news Serie A n.5 Mancini pronto a rinnovare con la Roma. I dialoghi preliminari hanno dato esito positivo
Immagine news Serie A n.6 Fiorentina, Gudmundsson da martedì a disposizione di Vanoli: nel mirino la Juventus
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sampdoria, allarme Ferrari: domani gli esami, si teme uno stiramento
Immagine news Serie B n.2 Cissè: "Andare al Catanzaro è stata la scelta giusta, a Verona non avevo continuità"
Immagine news Serie B n.3 Avellino, l'attesa sta per finire: Tutino verso una maglia da titolare contro l'Empoli
Immagine news Serie B n.4 Ambizioni da vertice, risultati da metà classifica: il Palermo deve cambiare passo
Immagine news Serie B n.5 Davide Dionigi, l’architetto dei miracoli: la Reggiana torna a sognare
Immagine news Serie B n.6 Quel Modena che non ti aspetti. Nel campionato delle "tanto attese", ecco la vera sorpresa
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Pro Vercelli, Santoni: "Risultato deludentissimo, dobbiamo essere più cattivi e imparare in fretta"
Immagine news Serie C n.2 Serie C, la fuga del Vicenza non si arresta. Vincono anche Lecco e Pontedera
Immagine news Serie C n.3 Troise si gode il 3-1 alla Pro Vercelli: "Vedo il mio Lumezzane, vittoria di lavoro e umiltà"
Immagine news Serie C n.4 DS Siracusa: "Vittoria che dà autostima, ma non abbiamo fatto ancora nulla"
Immagine news Serie C n.5 Floro Flores debutta con un sorriso: "Il Benevento ha risposto da grande squadra"
Immagine news Serie C n.6 Perugia, Tedesco soddisfatto a metà: "La partita l’abbiamo fatta noi, ma il pari è giusto"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Italia-Norvegia, risultato ininfluente ma il riscatto è d'obbligo
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Azerbaigian-Francia: Bleus già qualificati ma comunque avanti nei pronostici
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Svizzera-Svezia, elvetici a un passo dal Mondiale
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 La Roma stende la Lazio nel derby: 1-0 e vetta consolidata. La classifica aggiornata
Immagine news Calcio femminile n.2 L'Inter cade contro il Napoli: decide Nielsen, palo di Glionna nel recupero. La classifica
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A W., domenica di fuoco: derby di Roma, big match a Napoli e Juve chiamata a reagire
Immagine news Calcio femminile n.4 Romanelli: "Spagna e Inghilterra avanti a noi. Prendiamo ispirazione per continuare a crescere"
Immagine news Calcio femminile n.5 Como Women-Milan, le formazioni ufficiali: torna Kerr dal 1’. Solito tridente per Bakker
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, la Fiorentina manca l’assalto al primo posto: 1-1 contro il Parma
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Daniele Minelli, la storia di un arbitro "punito" ingiustamente dal "sistema" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Gattuso, le parole di un leader: sufficienti per colmare le lacune azzurre?