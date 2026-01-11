Lecce, Tiago Gabriel sul gruppo: "Il segreto è l'importanza di tutti"
TUTTO mercato WEB
Scelto tra gli undici titolari per la sfida tra Lecce e Parma, ecco le dichiarazioni di Tiago Gabriel ai microfoni di DAZN: "Questa è una gara molto importante, ma non è il match decisivo come dice il mister. Affrontiamo un avversario che ha il nostro stesso obiettivo ed ha un punto in più. Il mio ruolo? Siamo tutti importanti nel gruppo, sia chi gioca di più, sia chi gioca di meno. Il segreto di questo Lecce è proprio questo, lavoriamo tutti verso lo stesso obiettivo".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Con Zirkzee e Raspadori è una Roma da Champions. Dybala serve ancora? Con Fabregas il Como può diventare la Samp di Mantovani. Palladino non sbaglia un colpo. Chivu può affondare Conte
Le più lette
2 Fiorentina-Milan, le probabili formazioni: quanti cambi per Allegri, Solomon verso l'esordio dal 1'
4 Con Zirkzee e Raspadori è una Roma da Champions. Dybala serve ancora? Con Fabregas il Como può diventare la Samp di Mantovani. Palladino non sbaglia un colpo. Chivu può affondare Conte
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile