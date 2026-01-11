Lecce, Tiago Gabriel sul gruppo: "Il segreto è l'importanza di tutti"

Scelto tra gli undici titolari per la sfida tra Lecce e Parma, ecco le dichiarazioni di Tiago Gabriel ai microfoni di DAZN: "Questa è una gara molto importante, ma non è il match decisivo come dice il mister. Affrontiamo un avversario che ha il nostro stesso obiettivo ed ha un punto in più. Il mio ruolo? Siamo tutti importanti nel gruppo, sia chi gioca di più, sia chi gioca di meno. Il segreto di questo Lecce è proprio questo, lavoriamo tutti verso lo stesso obiettivo".