Inter, il derby con il Milan vale una stagione. Chivu vuole il match point

“Il cuore pulsante di Roma non è certo il marmo del Senato ma la sabbia del Colosseo”, dice il senatore Gracco nel film il Gladiatore. Vale lo stesso ragionamento per Milano e San Siro, perché il derby merita sempre una citazione da colossal, anche quando le distanze tra Inter e Milan sono quasi abissali. Lo scudetto sta viaggiando verso la sponda nerazzurra del naviglio, merito di una squadra che proprio dopo il derby d’andata ha tenuto un ritmo folle in campionato, insostenibile per qualsiasi inseguitrice. Ma se c’è una partita che può ribaltare una stagione è proprio la stracittadina. Lo sa bene Chivu e in cuor suo ne è ben consapevole anche Massimiliano Allegri, uno che nel calcio è già stato protagonista di grandi rimonte, spesso impensabili. L’allenatore nerazzurro è reduce dal pareggio anonimo contro il Como in Coppa Italia, il livornese invece sta preparando il match da inizio settimana, per provare ad invertire la rotta di un campionato che rischia di essere consegnato agli archivi già ad inizio marzo.

L’occasione per l’Inter è ghiotta, quasi unica. Se i nerazzurri dovessero battere il Milan volerebbero a +13 e potrebbero già appuntarsi la coccarda tricolore sul petto. Ma ad Appiano Gentile lo champagne non ha ancora occupato i ripiani dei frigoriferi. Cristian Chivu sta mettendo in ghiaccio solo le emozioni, perché se i rossoneri invece dovessero bissare il successo dell’andata – rete di Pulisic sotto la Sud – allora le porte della rimonta potrebbero anche clamorosamente spalancarsi. E allora si che una stagione potrebbe diventare quasi un set cinematografico. L’Inter domenica dovrebbe avere nuovamente Dumfries titolare, uno da sempre abituato ad accendersi soprattutto contro i rossoneri.

La regia dovrebbe ancora essere affidata a Calhanoglu anche se, senza il turco, Zielsinki ha offerto enormi garanzie. Chivu spera invece di recuperare appieno Bonny, che secondo le ultime indiscrezioni da domani dovrebbe tornare ad allenarsi in gruppo con la squadra. La coperta è corta soprattutto in attacco, ancora orfano di Lautaro Martinez e sorretto da Pio Esposito e Thuram. L’Inter ha superato lo scoglio scontri diretti battendo la Juventus a San Siro, ma il derby negli ultimi due anni è stato una vera e propria maledizione. Chivu esorcizzerà l’attesa a modo suo. Con le parole giuste e tanto lavoro sui dettagli che fa sempre la differenza. Perché, giusto per citare un altro film con Russel Crowe, la disciplina conterà quanto il coraggio. Soprattutto in una serata chiamata derby.