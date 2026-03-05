Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
La Juventus riabbraccia Vlahovic: Spalletti vuole il rinnovo del serbo

© foto di www.imagephotoagency.it
Camillo Demichelis
Oggi alle 06:45Serie A
Camillo Demichelis

La Juventus, ieri, è tornata alla Continassa per riprendere la preparazione e mettere nel mirino la gara contro il Pisa. I bianconeri sono già entrati nei dettagli del match di sabato e Spalletti ha lavorato sia dal punto di vista fisico sia da quello tattico. Adesso, la Juventus avrà delle settimane libere per poter lavorare e migliorare diversi aspetti. La cosa su cui bisognerà concentrarsi è la fase difensiva. Infatti, nelle ultime partite, la Juventus ha subito troppi gol e questo trend andrà sicuramente migliorato. Dalla seduta di ieri, però, è arrivata un’ottima notizia, ovvero il rientro parziale in gruppo di Dusan Vlahovic. Adesso, la speranza è che possa essere convocato per il match contro il Pisa, anche se difficilmente DV9 potrà giocare uno scampolo di partita.

Spalletti spinge per il rinnovo di Vlahovic.
In questi mesi, la Juventus ha sentito la mancanza di Dusan Vlahovic non solo in termini numerici ma anche di leadership. DV9 ha una carica diversa rispetto a David e Openda e, per certi versi, la sua sfrontatezza sarebbe potuta essere utile a Spalletti. Il tecnico di Certaldo parlò proprio dell’aspetto caratteriale che un po’ veniva meno nel canadese e nel belga. Mentre Vlahovic ha dentro di sé quel sacro fuoco che può essere decisivo nei match più ostici. Spalletti è un grande estimatore di DV9 e crede che il serbo possa essere il tassello giusto per far crescere la Juventus. Dietro il possibile rinnovo di Vlahovic con la Juventus c’è la regia proprio del tecnico di Certaldo. Spalletti vorrebbe avere Vlahovic anche il prossimo anno e il suo parere è stato propedeutico a ricucire i rapporti con l’entourage del giocatore per parlare del rinnovo di contratto. Ma anche Chiellini, dopo la gara contro il Galatasaray della scorsa settimana, aveva speso parole importanti nei confronti di DV9, definendolo un cardine degli ultimi anni della Juventus. Perciò il club bianconero, anche grazie a Spalletti, ha capito che forse quell’investimento fatto nel gennaio 2022 non è stato così sbagliato.

Spalletti ha rivitalizzato anche Koopmeiners.
Nelle ultime partite si è notata una crescita molto importante da parte di Teun Koopmeiners. L’olandese sembra avere maggiore fiducia e anche dalle movenze del corpo si percepisce come abbia ritrovato serenità. La svolta per lui è arrivata a Istanbul, quando ha segnato una splendida doppietta che ha rappresentato un vero punto di ripartenza. Da lì in avanti le sue prestazioni sono migliorate sensibilmente e, anche in una partita giocata male dalla Juventus contro il Como, è stato uno dei più positivi. Tant’è che l’unico tiro davvero pericoloso in quell’occasione è stato il suo, con una bella punizione finita sul palo. Oltre ai numeri, è cambiato anche l’atteggiamento: oggi Koopmeiners si propone di più tra le linee e cerca con continuità la giocata verticale. Si assume responsabilità nei momenti chiave e prova a dare ritmo alla manovra, diventando un riferimento per i compagni. La fiducia dell’allenatore e la continuità di impiego stanno facendo la differenza, permettendogli di esprimere finalmente il suo potenziale.

